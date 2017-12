Promessas para os Jogos Olímpicos 2020

Os jogos olímpicos do Rio de Janeiro deixaram uma marca profunda no coração de todos os brasileiros. E as memórias desse momento tão especial ainda continuam vivas. Porém, para os atletas o foco já está nos jogos de 2020, que vão acontecer em Tóquio.

A preparação de todas as equipes já está acontecendo, e algumas promessas também estão sendo feitas para esses jogos. Afinal, alguns atletas já estão em idade de se despedirem das Olimpíadas, porém, nem todos eles pretendem fazer isso.

Esse é o caso de Cesar Cielo, um dos grandes nomes da natação brasileira e que já está no auge dos seus 30 anos. Embora ainda muito jovem, essa idade já é o momento em que os atletas costumam pensar em aposentadoria.

Porém, Cielo ainda não desistiu da ideia de participar dos jogos de Tóquio. Ele não pôde participar no Rio de Janeiro, e parece querer ao menos tentar mais um ouro em sua carreira para combinar com aquele alcançado em 2008.

De toda forma Cielo pretende marcar presença em 2020. Segundo ele se for possível competir ele o fará, do contrário, quer se envolver com os jogos de algum modo, ainda que seja como incentivador, permanecendo apenas no deck.

Em 2016 Cielo não participou dos jogos porque obteve tempos muito fracos nas eliminatórias. E ele diz que o pior não é ter ficado de fora dos jogos, mas sim a cobrança interna, a decepção consigo mesmo, de saber que poderia ter feito melhor, mas não conseguiu.

Porém, agora parece estar confiante de que será possível se redimir consigo mesmo e estar presente em Tóquio. E sua inspiração vem de outros atletas que também estavam nessa faixa etária e ainda assim conseguiram alcançar boas conquistas.

Em entrevista ao Estado de São Paulo ele citou nomes como Nicholas Santos e Anthony Ervin, que provaram que a idade não tem um peso tão grande quando há dedicação, força de vontade, técnica e treino.

Ao que tudo indica Cielo está muito determinado com os jogos de Tóquio em 2020. E o relógio está a seu favor, porque apesar de sua idade, ele terá um bom tempo ainda para se prepara e brilhar nas piscinas.

Para nós, o que nos resta é esperar chegarem, os jogos para sabermos se realmente teremos mais essa estrela do esporte nacional representando nossa bandeira. Mas seja como for, dentro da água ou então em cooperação com a equipe técnica, Cielo fará o seu melhor e deixará sua marca em amis uma Olimpíada.