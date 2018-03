Natação para crianças é bom?

A natação para crianças é um exercício excelente para desenvolver a coordenação motora infantil, e pelo próprio meio que ele é praticado, atrai diversas crianças. Demandando esforços que ajudam no auxilio a combater a obesidade, é também uma excelente maneira de evitar lesões enquanto se pratica um excelente exporte.

A obesidade infantil é algo que vem chamando a atenção de pesquisadores há um bom tempo, e além de uma boa alimentação, é extremamente importante a conscientização da real importância dos exercícios físicos para crianças.

Parece algo muito simples de se resolver, mas a situação anda cada vez mais complicada, principalmente devido a alta tecnologia que os pequenos encontram para se divertir e a vida cada vez mais agitada dos pais, fazendo com que os mesmos passem horas em frente ao computador, televisão e videogames.

E crianças muito sedentárias, tendem a possuir lesões em diversos esportes, essa é uma grande característica da natação ser uma ótima saída para crianças que se encontram nesse estágio.

A natação para crianças além de não causar lesões, possui alto efeito relaxante, favorecendo as funções orgânicas dos pequenos. Mesmo que algumas sintas dificuldades em atividades de aprendizagem motora, brincadeiras que são dirigidas a isso, devem ser praticadas na piscina, buscando maior equilíbrio corporal nas mesmas. Auxiliando no desenvolvimento motor, socioafetivo e cognitivo das crianças.

Quais os benefícios da natação infantil?

A água proporciona total liberdade de movimentos, quando comparadas as atividades “secas”. A natação para crianças é uma excelente aliada para o trabalho do sistema motor das crianças, auxiliando também em seu sistema cardiorrespiratório.

A cada braçada que a criança dá, sua respiração ganha mais ritmo, o coração fica mais forte e diminuindo drasticamente a incidência de doenças cardiovasculares.

As vantagens da natação para crianças que podemos destacar, são:

– Redução da frequência cardíaca, estimulando a circulação sanguínea, propiciando na queima de gordura estocada, em especial as que ficam em torno do coração. Fazendo com o que coração aumente a capacidade de bombeamento de sangue para o resto do corpo.

– Ajuda no fortalecimento dos músculos da região do tórax, dá elasticidade aos pulmões, fazendo com que os mesmos condigam absorver maior quantidade de oxigênio. Dessa maneira, melhora e muito o processo respiratório infantil.

– As articulações também são altamente beneficiadas, pois como se encontram em fase de crescimento, os músculos se resguardam com maior eficácia ligamentos e tendões.

Sem contar que todas as áreas corporais são trabalhadas durante a pratica da natação, aumentando a agilidade e dando lubrificação as mesmas.

– Como o impacto ocorre na água, não existe impacto durante os movimentos, tornando as chances de lesões praticamente nulas.

– A natação para crianças consegue também aumentar a autoestima das crianças, a tornando mais seguras e independentes.

– E em caráter lúdico, a natação proporciona total relaxamento mental.

