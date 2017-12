Em 2018 um evento que movimenta o mundo inteiro estará acontecendo mais uma vez. É claro que estamos falando sobre a Copa do Mundo de Futebol Masculino, que dessa vez vai acontecer na Rússia entre os dias 14 de junho e 15 de julho em sua 21ª edição.

E dessa vez 11 cidades receberão os eventos esportivos, sendo que ao todo serão 12 estádios como palco para esse belo espetáculo. Conheça a seguir cada um deles.

Luzhniki – Moscou

Esse estádio data da década de 1950, mas passou por reformas para ser palco do jogo de abertura e da final da Copa do Mundo, além de jogos das fases de grupo, 1 oitava de final e uma semifinal. Ele comporta 81.006 torcedores.

Arena Zenit – São Petersburgo

A construção desse estádio contabilizou cerca de R$ 2,3 bilhões e ele é o segundo maior desse torneio, com capacidade para 68.134 torcedores. Será palco de 4 jogos da fase de grupos, 1 das oitavas de final, a disputa do terceiro lugar e uma semifinal.

Fisht Stadium – Sochi

Foi inaugurado no ano de 2013 e tem capacidade para 47.700 torcedores, todos abrigados em uma estrutura moderna. Será palco de 4 jogos da fase de grupos, uma oitava de final e uma quarta de final.

Kazan Arena – Kazan

Essa é a casa de Rubin Kazan, um espaço com capacidade para 44.779 torcedores e possui um gigantesco telão na fachada. Será palco de 4 jogos da fase de grupos, uma oitava de final e uma quarta de final.

Samara Arena – Samara

Desde o ano de 2014 esse estádio está sendo construído especialmente para a Copa do Mundo, e além de seus 44.807 lugares, o que chama a atenção é o seu design, que faz alusão a tradição russa com viagens espaciais. Será palco de 4 jogos da fase de grupo, 1 das oitavas de final e 1 das quartas de final.

Estádio do Spartak – Moscou

Inaugurado no ano de 2014, esse estádio também é considerado novo, e é a casa do time Spartak. Sua fachada é parecida com o estádio do Bayern de Munique e tem capacidade para 46.990 torcedores. Quando a seleção russa está em campo ali ele recebe cores especiais do lado externo para sinalizar o evento. Será palco de 4 jogos das fases de grupo e 1 das oitavas de final.

Rostov Arena – Rostov-on-don

Depois do mundial essa será a casa nova do time Rostov. Esse estádio foi construído próximo ao rio Don, que também inspira o seu design. Comporta 45.145 torcedores e será palco de 1 oitava de final e 4 jogos das quartas de final.

Nizhny Novgorod Stadium – Níjni Novgorod

Esse estádio também foi construído especialmente para abrigar os jogos da Copa do Mundo da Rússia, e está localizado perto da confluência entre o Oka e o Volga. Será palco de 4 partidas da fase de grupos, 1 oitava de final e 1 quarta de final, depois do evento será a casa do Olympiets Nizhny Novgorod.

Volgograd Arena – Volgogrado

Depois da Copa do Mundo esse estádio será a casa do FC Rotor. Ele foi construído ao lado do estádio antigo de Volgogrado, especialmente para a Copa, e será palco de 4 jogos da fase de grupos durante o torneio.

Mordovia Arena – Saransk

Esse estádio está sendo trabalhado para conseguir comportar uma quantidade maior de pessoas, totalizando 44.442 torcedores, graças às suas estruturas temporárias. Depois da Copa elas serão desmantadas e o estádio terá capacidade para 25 mil pessoas. Ali vão acontecer 4 jogos da fase de grupos.

Ekaterinburg Arena – Iecaterimburgo

Esse estádio é casa do FC Ural, e foi inaugurado no ano de 1953, foi reestruturado em 2011 e reformado para a copa do Mundo. Hoje tem capacidade para 35.696 pessoas e será palco de 4 jogos da fase de grupos.

Kaliningrad Stadium – Caliningrado

Essa cidade é uma ilha Russa que fica praticamente isolada do continente. Porém, a escolha dela foi baseada na intenção de melhorar o desenvolvimento da região. O estádio foi construído especialmente para a Copa do Mundo da Rússia e tem capacidade para 35.212 torcedores. Será palco de 4 jogos da fase de grupos e no futuro a casa do FC Baltika.

A Copa do Mundo é sempre um grande espetáculo e deixa saudades, e se depender do empenho dos russos parece que em 2018 será de perder o fôlego!